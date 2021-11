ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത് ഓഗസ്റ്റ് 22ന് കമ്മിഷൻ ചെയ്യും: ആർ. ഹരികുമാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ നിർമിച്ച വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത് അടുത്ത വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 22നു കമ്മിഷൻ ചെയ്യുമെന്നു നിയുക്ത നാവികസേനാ മേധാവി വൈസ് അഡ്മിറൽ ആർ. ഹരികുമാർ വ്യക്തമാക്കി. മനോരമ ന്യൂസിനു നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യമറിയിച്ചത്.

നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി നീറ്റിലിറക്കിയ കപ്പലിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട കടൽ സഞ്ചാര പരീക്ഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി, ഓഗസ്റ്റ് 22നു കപ്പൽ സേനയുടെ ഭാഗമാകും. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനുള്ള ആത്മനിർഭർ ഭാരത് യജ്ഞത്തിന്റെ തിളക്കമാർന്ന നേട്ടമാണ് വിക്രാന്ത്. നാവികസേനാ മേധാവിയായി നിയമിതനായതിലുള്ള സന്തോഷം ഹരികുമാർ പങ്കുവച്ചു.

ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ദൗത്യമാണു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 42 വർഷം നീണ്ട സേനാ ജീവിതത്തിൽ വിവിധ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ കമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ ഐഎൻഎസ് വിരാട് കമാൻഡ് ചെയ്യാനും അവസരം ലഭിച്ചു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള യുവാക്കൾ സേനയിൽ ചേരുന്നതു കുറവാണ്. കൂടുതൽ യുവാക്കൾ സേനയിലേക്കു കടന്നു വരണം. പഠനത്തിലും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രയോഗത്തിലും സേനയിൽ അവസരങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടെന്നും ഹരികുമാർ പറഞ്ഞു.

മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ നാവികസേനാ കമാൻഡ് മേധാവിയായ ഹരികുമാർ ഈ മാസം 30ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഡൽഹിയിലെ സേനാ ആസ്ഥാനത്ത് മേധാവിയായി ചുമതലയേൽക്കും. 2024 വരെയാണു സേവന കാലാവധി.

English Summary: INS Vikrant: Going extremely well: Interview with Vice Admiral R. Hari Kumar