മോദിയുടെ റാലി; വാഹനങ്ങൾക്ക് ടോൾ ഒഴിവാക്കാൻ മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ

ഭോപാൽ ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രസംഗിക്കുന്ന ആദിവാസി റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കു ടോൾ ഒഴിവാക്കാൻ മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. നാളെ ഭോപാലിലാണു സമ്മേളനം. റാലിക്കു പോകുന്ന എല്ലാ ബസുകളിലും ഒരു മെക്കാനിക് ഉണ്ടാകും. യാത്രയ്ക്കിടെ യന്ത്രത്തകരാറു വന്നാൽ ഉടൻ നന്നാക്കാനാണിത്.

ആദിവാസി നേതാവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായിരുന്ന ബിർസ മുണ്ടയുടെ ജന്മദിനമായ നവംബർ 15 ജൻജാതീയ ഗൗരവ് ദിവസ് ആയി ആചരിക്കാൻ ബുധനാഴ്ച കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു സമ്മേളനം നടത്തുന്നത്.

English Summary: Madhya Pradesh to avoid toll for vehicles coming for Modi's rally