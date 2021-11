ഇനി രാത്രിയിലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം; രാത്രി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വിഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ മതിയായ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ രാജ്യത്തെ ഏതാശുപത്രിയിലും സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷവും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താം. ആത്മഹത്യ, കൊലപാതകം, പീഡനമരണം, ജീർണിച്ച മൃതദേഹം എന്നിവ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ കേസുകളിലും മൃതദേഹം രാത്രിയിലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാമെന്നു വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം മാർഗരേഖ പുതുക്കി.

അവയവദാനത്തിനുള്ള പോസ്റ്റ്മോർട്ടങ്ങൾക്കു മുൻഗണന നൽകാനും നിർദേശമുണ്ട്. രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടങ്ങളുടെ വിഡിയോ ചിത്രീകരണം നിർബന്ധമാക്കി. കേരളത്തിലെ ചില മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലും ജനറൽ ആശുപത്രികളിലും നിലവിൽ രാത്രി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും അനുമതിയുമുണ്ട്.

എന്നാൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നിർദേശത്തോടെ ഇതു രാജ്യത്താകെ ബാധകമാകും. ബ്രിട്ടിഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന രീതി ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നും ഇനി ഏതു സമയവും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാമെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്നലെ മുതൽ നിർദേശം ബാധകമായി. ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലും ജനറൽ ആശുപത്രികളിലും ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും 24 മണിക്കൂറും പോസ്‌റ്റ്‌മോർട്ടം നടത്താനുള്ള അനുമതി 2013 ൽ കേരളത്തിൽ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും 2015 മുതലാണ് നടപ്പായത്.

English Summary :Post-Mortem Can Now Be Performed After Sunset; Move To Benefit Organ Receivers