സുപ്രീം കോടതിക്കപ്പുറം; ഇഡി മേധാവിക്ക് 5 വർഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിബിഐ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടർമാരുടെ കാലാവധി 5 വർഷം വരെ നീട്ടാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്നവിധം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. നിലവിൽ 2 വർഷം വരെയാണു കാലാവധി. ഇതിനായി ഡൽഹി സ്പെഷൽ പൊലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നിയമവും കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മിഷൻ നിയമവും ഭേദഗതി ചെയ്താണ് ഓർഡിനൻസുകൾ ഇറക്കിയത്.



നിലവിലെ ഇഡി ഡയറക്ടർ എസ്.കെ. മിശ്ര വിരമിക്കാൻ 3 ദിവസം മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കെയാണ് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയത്. പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ ഇതിനു പകരം ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നറിയുന്നു. മിശ്രയ്ക്ക് 2020 ൽ ഒരു വർഷം കൂടി നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു.

ഈ വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ മാസം 17ന് അപ്പുറം കാലാവധി നീട്ടരുതെന്ന് നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

2 വർഷത്തിനു ശേഷം ഓരോ വർഷമായി പരമാവധി 5 വർഷം വരെ കാലാവധി നീട്ടാമെന്നാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓർഡിനൻസിൽ പറയുന്നത്. സ്വാധീനത്തിനോ സർക്കാരിന്റെ സമ്മർദത്തിനോ വഴങ്ങുന്നില്ല എന്നുറപ്പാക്കാനാണ് സിബിഐ, ഇഡി മേധാവികളുടെ കാലാവധി 2 വർഷമാക്കി ചുരുക്കിയത്.പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിനായി കാത്തിരിക്കാതെ തിടുക്കത്തിൽ ഓർഡിനൻസിറക്കിയതിനെ കോൺഗ്രസ്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം തുടങ്ങിയ കക്ഷികൾ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു.

English Summary: Centre brings in ordinance to extend tenure of CBI, ED chiefs up to 5 years