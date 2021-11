ഇന്ത്യ വിയോജിച്ചു, അവസാനനിമിഷം തിരുത്തലോടെ ഗ്ലാസ്ഗോ ഉടമ്പടി

People gather around "Little Amal", a 3.5 metre tall puppet of a young Syrian refugee girl, during the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, Scotland, Britain, November 9, 2021. REUTERS/Phil Noble