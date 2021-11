ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഗാന്ധിപ്രതിമയുടെ തലയറുക്കാൻ ശ്രമം

മെൽബൺ ∙ ഓസ്ട്രേലിയൻ- ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റി സെന്ററിനു മുൻപിൽ സ്ഥാപിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമയ്ക്കു നേരെ ആക്രമണം.



വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൺ പ്രതിമയുടെ അനാവരണം നിർവഹിച്ചത്.ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കമ്യൂണിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എത്തിയപ്പോൾ പ്രതിമയുടെ കഴുത്ത് അറുത്തുമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച നിലയിൽ അടയാളം കണ്ടു. തുടർന്ന് പൊലീസ് എത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് പോലുള്ള എന്തോ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിമയുടെ തല മുറിച്ചുമാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നത്.

സ്ഥലം എംപിയും മൾട്ടി കൾചറൽ മന്ത്രിയുമായ ജാസൺ വുഡ് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. അക്രമത്തെ അപലപിക്കുന്നതായും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തോട് അനുഭാവം അറിയിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം ഫെയ്സ്ബുക് പേജിൽ കുറിച്ചു.

