കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ 8 ടീമായി തിരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രഫഷനലുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഭരണനിർവഹണം കാര്യക്ഷമവും മികച്ചതുമാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളുടെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കു രൂപം നൽകി. രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയുടെ ആദ്യ വികസനത്തിനു ശേഷം നടന്ന സമ്പൂർണ മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങളിലെ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്.



ജൂനിയർ മന്ത്രിമാരടക്കം മന്ത്രിസഭയിലെ 77 പേരെയും 8 ഗ്രൂപ്പുകളിലാക്കി തിരിച്ചാണ് ‘റിസോഴ്സ് ബാങ്ക്’ തയാറാക്കുന്നത്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും 9–10 മന്ത്രിമാരുണ്ടാകും. ഒരു മന്ത്രിക്ക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏകോപനച്ചുമതല നൽകും. ഓരോ മേഖലയിലെയും വിദഗ്ധരെ അതതു ടീമുകളിലേക്ക് എടുക്കുകയും ഭരണനിർവഹണത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഓരോ വകുപ്പിലും നടപ്പാക്കിയ മികവിന്റെ മാതൃകകൾ മറ്റിടങ്ങളിൽ പരീക്ഷിക്കാനും ഇതു സഹായിക്കും. വിവിധ മേഖലകളിലെ ചെറുപ്പക്കാരായ പ്രഫഷനലുകളുടെയും വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും സഹായത്തോടെ ഭരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ആശയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമ്പൂർണ മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച നടന്ന യോഗത്തിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി എം. വെങ്കയ്യ നായിഡയും ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർലയും പങ്കെടുത്തു.

ഭരണനിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കൽ, പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കൽ, വകുപ്പുകളുടെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ സമ്പൂർണയോഗങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. പല മന്ത്രിമാരും നടപ്പാക്കിയ പുതിയ രീതികളെക്കുറിച്ച് അവതരണങ്ങളും നടത്തി. മന്ത്രിമാർക്ക് കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്താനുദ്ദേശിച്ചാണ് പ്രഫഷനലുകളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പരിഷ്കാരം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ജില്ലകൾ, വകുപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രൊഫൈൽ തയാറാക്കി വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കും. വിരമിച്ച മിടുക്കരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പ്രതികരണങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ പോർട്ടലും തയാറാക്കും.

