അശ്ലീല വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചു: 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സിബിഐ റെയ്ഡ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ രാജ്യവ്യാപക റെയ്ഡ് നടത്തി. 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 76 സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയ സിബിഐ 23 കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയ കേസുകളിൽ 83 പേരാണു പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത്.

ലൈംഗിക ദൃശ്യങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണിവർ. ആന്ധ്ര, ഡൽഹി, യുപി, പഞ്ചാബ്, ബിഹാർ, ഒഡീഷ, തമിഴ്നാട്, രാജസ്ഥാൻ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാന, ഛത്തീസ്ഗഡ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഹിമാചൽ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു റെയ്ഡ്.

English Summary: CBI conducts raid in different states in connection with child sexual abuse through online