ദൈനംദിന പൂജാ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനാകില്ല: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദൈനംദിന പൂജാ കാര്യങ്ങളിൽ ഭരണഘടനാ കോടതിക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലെന്നു സുപ്രീം കോടതി വാക്കാൽ വ്യക്തമാക്കി. തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിലെ അഭിഷേകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ പാരമ്പര്യ ലംഘനം ആരോപിച്ചുള്ള ഹർജിയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് തീർപ്പാക്കിയത്.

തേങ്ങ ഉടയ്ക്കേണ്ടതും ആരതി ഉഴിയേണ്ടതും എങ്ങനെയെന്നു കോടതിയല്ല നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ, ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിൽ ചട്ടലംഘനം ആരോപിക്കപ്പെട്ടാൽ കോടതിക്ക് ഇടപെടാം – ജഡ്ജിമാരായ എ.എസ്.ബൊപ്പണ്ണ, ഹിമ കോലി എന്നിവരും ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് വിശദീകരിച്ചു. ശ്രീവരി ദാദ എന്നയാളുടേതായിരുന്നു ഹർജി. കോടതി ഇടപെടുന്നില്ല എന്നതിന് എന്തും ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യാൻ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് അർഥമില്ലെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. ഹർജി നൽകിയ വ്യക്തി ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങളിൽ എട്ടാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകണം.

English Summary: Constitutional court can't interfere in daily rituals of a temple: SC