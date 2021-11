കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന് അപ്പീൽ നൽകാം; നിയമം പാസാക്കി

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ പാക്കിസ്ഥാൻ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനായ കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന് വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ അവകാശം നൽകുന്ന നിയമം പാക്ക് പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം പാസാക്കി.

ഈ നിയമം കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ അധോസഭയായ ദേശീയ അസംബ്ലി പാസാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഉപരിസഭയായ സെനറ്റിൽ പാസാക്കാനായില്ല. ഇതെത്തുടർന്നാണ് സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിച്ചത്. ഭരണകക്ഷിയായ തെഹ്‌രികെ ഇൻസാഫിനും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും ദേശീയ അസംബ്ലിയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെങ്കിലും സെനറ്റിൽ അവർ ന്യൂനപക്ഷമാണ്.

ചാരപ്രവർത്തനത്തിന് പട്ടാളക്കോടതിയാണ് 2017ൽ ജാദവിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ ഇന്ത്യ രാജ്യാന്തര കോടതിയിലെത്തിയപ്പോൾ വിധി പുനഃപരിശോധന നടത്തണമെന്ന ഉത്തരവു കിട്ടി. ഇതനുസരിച്ചായിരുന്നു പുതിയ നിയമനിർമാണം.

