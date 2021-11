ന്യൂഡൽഹി ∙ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിച്ച 2 പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മദ്യശാല തൊഴിലാളികളായ ശിവം ശർമ, കുസും രാജ്പുത് എന്നിവർ മദ്യലഹരിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 11.30ന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് ഒരു കാറിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. ഇരുവരെയും കോടതി 14 ദിവസം ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

