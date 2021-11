ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്ന പൗരന്മാർ യാത്രാപദ്ധതി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് യുഎസ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. കോവിഡ്, വർധിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഭീകരാക്രമണ സാധ്യത എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് ‘ലെവൽ 2 (അതീവ ജാഗ്രത)’ മുന്നറിയിപ്പാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കശ്മീരിലേക്കും ഇന്ത്യ – പാക്കിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയുടെ 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലും യാത്ര അരുത്. പലയിടത്തും സമുദായ സംഘർഷ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

English Summary: US Travel Advisory For India Warns About Rapes, Terror