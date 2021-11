ഭാര്യയെ ഭരണകക്ഷി അംഗം അവഹേളിച്ചു; പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ്, ഉഗ്രശപഥമെടുത്ത് നായിഡു

അമരാവതി ∙ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടേ ഇനി നിയമസഭയിൽ കാലുകുത്തൂ എന്ന ഉഗ്രശപഥത്തോടെ തെലുഗുദേശം പാർട്ടി പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ എൻ.ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ആന്ധ്രപ്രദേശ് നിയമസഭ വിട്ടു. ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ഭരണകക്ഷിയായ വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസിലെ അംബാടി രാംബാബു നടത്തിയ മോശമായ പരാമർശമാണ് ഉഗ്രശപഥത്തിലേക്ക് നായിഡുവിനെ (71) നയിച്ചത്.

‘ഈ സഭയിൽ ഞാൻ ഇനി പങ്കെടുക്കില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടേ ഇനി മടങ്ങിവരൂ.’– കണ്ണീരടക്കാൻ വിഷമിച്ച നായിഡു കൂപ്പുകൈകളോടെ സഭാസമ്മേളനത്തിനിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ‘എന്റെ ഭാര്യ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു വന്നിട്ടില്ല. ഭരണത്തിലുള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഇടപെട്ടിട്ടുമില്ല. എന്നിട്ടും അവരുടെ പേരു വലിച്ചിഴച്ച് അപമാനിച്ചു. 40 വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയേറെ വിഷമിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷം എന്നെ തുടർച്ചയായി അവഹേളിച്ചിട്ടും അതു സഹിച്ചുവരുകയായിരുന്നു. എന്നും അന്തസ്സോടെയേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും ഇതു സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രസംഗം തുടരുന്നതിനിടെ, സ്പീക്കർ തമ്മിനേനി സീതാറാം മൈക്ക് ഓഫാക്കി. വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസിലെ അംഗങ്ങൾ നാടകമാണിതെന്ന് ആക്ഷേപിച്ചു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം സംബന്ധിച്ച ചർച്ച നടക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഉഗ്രശപഥമെടുത്ത് നായിഡു ഇറങ്ങിപ്പോന്നത്. സഭ വിട്ട് തന്റെ ചേംബറിലെത്തി പാർട്ടി എംഎൽഎമാരുമായി അൽപനേരം സംസാരിച്ചു. അവിടെയും അദ്ദേഹം വിങ്ങിപ്പൊട്ടി. പിന്നീടു പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് വാർത്താസമ്മേളനത്തിനെത്തിയപ്പോഴും നായിഡു വിങ്ങിപ്പൊട്ടി. കൈകൊണ്ടു മുഖം മറച്ച് ഏതാനും നിമിഷം അദ്ദേഹം നിശ്ശബ്ദനായി ഇരുന്നു.

‘ദ്രൗപതിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തി പാണ്ഡവരെ അപമാനിച്ച കൗരവരുടെ സഭയ്ക്കു സമാനമാണ് ഈ സഭ. എന്റെ അന്തസ്സ് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടു കാര്യമില്ല. പിന്തുണ നേടാൻ ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കു പോവുകയാണ്.’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജയലളിതയുടെ മാതൃക

1989 മാർച്ച് 25ന് ജയലളിത പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ ഡിഎംകെ, അണ്ണാ ഡിഎംകെ അംഗങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ. മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാനിധിയുടെ മുന്നിൽ വച്ച് ഡിഎംകെ എംഎൽഎമാർ ജയലളിതയുടെ സാരി വലിച്ചുകീറി. അപമാനിതയായ ജയലളിത ശപഥം ചെയ്തു: ‘‘ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയായേ തിരിച്ചുവരൂ’’. 1991 ജൂണിൽ വൻവിജയവുമായി അവർ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തെത്തി.

