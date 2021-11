നേരിട്ട് സ്പർശിച്ചില്ലെങ്കിൽ പീഡനമല്ലെന്ന വിധി റദ്ദാക്കി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ശരീരത്തിൽ നേരിട്ടു സ്പർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ‘പോക്സോ’ നിയമപ്രകാരമുള്ള ലൈംഗിക പീഡനമാകില്ലെന്ന ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിവാദ വിധികൾ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി. ഹൈക്കോടതിയുടെ വ്യാഖ്യാനം അസംബന്ധമാണെന്ന് ജഡ്ജിമാരായ യു.യു.ലളിത്, എസ്.രവീന്ദ്ര ഭട്ട്, ബേല എം.ത്രിവേദി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. വസ്ത്രത്തിനു പുറത്തുകൂടി സ്പർശിക്കുന്നത് ലൈംഗിക പീഡനമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നാണ് കുട്ടികളെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിൽനിന്നു സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമത്തിലെ (പോക്സോ) 7–ാം വകുപ്പ് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ബോംബെ ൈഹക്കോടതി പറഞ്ഞത്.



English Summary: Supreme court sets aside lower court's ruling that skin-to-skin contact is essential for sexual offence case