പോക്സോ: ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വിധികൾ തള്ളി സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ശരീരത്തിൽ നേരിട്ടു സ്പർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ‘പോക്സോ’ നിയമപ്രകാരമുള്ള ലൈംഗിക പീഡനമാകില്ലെന്ന ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2 കേസുകളിൽ പ്രതികളെ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നാഗ്പുർ ബെഞ്ചിലെ അഡീഷനൽ ജഡ്ജി പുഷ്പ ഗനേഡിവാലയുടേതായിരുന്നു ഇരു വിധികളും.



ഇതിനെതിരെ അറ്റോർണി ജനറലും ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷനും മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരുമാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പ്രതികൾക്കു സെഷൻസ് കോടതി നൽകിയ ശിക്ഷ സുപ്രീം കോടതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ഒരു കേസിലെ പ്രതിക്കു 3 വർഷവും മറ്റൊരു കേസിലെ പ്രതിക്ക് 5 വർഷവുമാണു തടവുശിക്ഷ.

ഹൈക്കോടതി നടത്തിയ വ്യാഖ്യാനം അസംബന്ധവും നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെത്തന്നെ തകർക്കുന്നതുമാണെന്നു പ്രധാന വിധിന്യായത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് ബേല വിലയിരുത്തി. കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ്, കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല പോക്സോ നിയമം. നിയമമുണ്ടാക്കിയവർക്ക് അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം വ്യക്തമാണ്.

കോടതി അമിതാവേശം കാണിച്ച് അതിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഓർമിപ്പിച്ചു.

കുട്ടികളോടു കാട്ടുന്ന അന്യായത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിലപാടെന്ന് പ്രധാന വിധിന്യായത്തോട് യോജിച്ചുതന്നെ പ്രത്യേകം വിധിന്യായമെഴുതിയ ജസ്റ്റിസ് രവീന്ദ്ര ഭട്ട്് വിലയിരുത്തി.

ഉദ്ദേശ്യമാണ് പ്രധാനം

ശരീരങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്പർശിച്ചോ എന്നതല്ല, ലൈംഗിക ഉദ്ദേശ്യമാണ് 7–ാം വകുപ്പുപ്രകാരമുള്ള കുറ്റത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം. ഉദ്ദേശ്യമെന്തെന്നു തീർപ്പാക്കേണ്ടത് സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ്. ശരീരത്തിൽ നേരിട്ടു സ്പർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറ്റമാകില്ലെന്ന വ്യാഖ്യാനം അംഗീകരിച്ചാൽ, കയ്യുറയോ ഗർഭനിരോധന ഉറയോ തുണിയോ ധരിച്ച് ലൈംഗിക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ സ്പർശിക്കുന്നതു കുറ്റമല്ലാതാകും-സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽനിന്ന്

English Summary: Touching child's body parts with 'sexual intent' amounts to 'sexual assault' under POCSO Act: SC