‘ആര്യൻ ഖാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് തെളിവില്ല’

മുംബൈ ∙ ആഡംബരക്കപ്പലിലെ ലഹരിവിരുന്നുകേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ആര്യൻ ഖാനും സുഹൃത്തും വനിതാ മോഡലും ലഹരി ഇടപാടിനായി ഗൂഢലോചന നടത്തിയതിനു തെളിവില്ലെന്നു ബോംബെ ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം 28ന് ആര്യന് ജാമ്യം അനുദിച്ച കോടതിയുടെ വിശദമായ ഉത്തരവ് ഇന്നലെ പുറത്തുവന്നതിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അറസ്റ്റിനു നേതൃത്വം വഹിച്ച നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) മുംബൈ സോണൽ ഡയറക്ടർ സമീർ വാങ്കഡെയ്ക്കു വലിയ തിരിച്ചടിയാണിത്.

ആര്യൻ, സുഹൃത്ത് അർബാസ് മെർച്ചന്റ്, മോഡൽ മുൺമുൺ ധമേച്ഛ എന്നിവർ നിയമവിരുദ്ധപ്രവർത്തനത്തിനായി ഒത്തുചേർന്നെന്നു തെളിയിക്കാൻ എൻസിബി ഹാജരാക്കിയ വാട്സാപ് ചാറ്റുകൾ പര്യാപ്തമല്ല. മൂവരും ഒട്ടേറെ ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്നു കണ്ടെത്താൻ ഇവരെ വിശദമായ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കു പോലും വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല. ആര്യന്റെ പക്കൽ നിന്നു ലഹരിമരുന്നു പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നടൻ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞമാസം മൂന്നിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

വാങ്കഡെയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിനു പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി നവാബ് മാലിക് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേന്ദ്രസർവീസിലിരിക്കെ ബാർ ഹോട്ടൽ നടത്തുന്ന വാങ്കഡെയ്ക്കെതിരെ ഉന്നതതല അന്വേഷണം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനിടെ, തന്റെ പക്കൽ നിന്നു പിടിച്ചെടുത്തത് ലഹരിമരുന്ന് അല്ലെന്നു തെളിഞ്ഞിരിക്കെ എൻസിബി കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് മാലിക്കിന്റെ മരുമകൻ സമീർ ഖാൻ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. മരുമകനെയും വാങ്കഡെ കേസിൽ കുടുക്കിയതാണെന്നാണു മാലിക്കിന്റെ ആരോപണം.

English Summary: Aryan Khan Bail Order Out, Says No Evidence Of Conspiracy