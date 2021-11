മഴ; തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും 12 മരണം

ചെന്നൈ/ബെംഗളൂരു ∙ കനത്ത മഴയെ തുടർന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ വെല്ലൂരിൽ വീടിനു മുകളിലേക്കു മതിലിടിഞ്ഞു വീണ് 4 കുട്ടികൾ അടക്കം 9 േപരും കർണാടക ചിത്രദുർഗയിൽ വീടു തകർന്ന് 3 പേരും മരിച്ചു. മഴയിലും മൂടൽമഞ്ഞിലും കാഴ്ച മങ്ങിയതിനെ തുടർന്നു ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവള റോഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ 3 പേർ മരിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിൽ 5 ദിവസം കൂടി മഴ തുടരുമെന്നാണു പ്രവചനം.

വെല്ലൂരിൽ പാലാർ നദി കരകവിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് മേഖലയിലുള്ളവരെ ഒഴിപ്പിച്ചെങ്കിലും മാറാൻ തയാറാകാതിരുന്നവരുടെ വീടിനു മുകളിലേക്കാണു മതിലിടിഞ്ഞത്. മൂന്നും നാലും ആറും പതിമൂന്നും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കവേ ആയിരുന്നു ദുരന്തം. പരുക്കേറ്റ 9 പേരിൽ 2 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട് കനത്ത മഴയുമായെത്തിയ ന്യൂനമർദം ദുർബലമായി തീരം കടന്നു പോയതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണു ചെന്നൈ.

English Summary: Nine die as house collapses near Vellore