പാടം പഠിപ്പിച്ചു; വിവാദ കൃഷി നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവാദ കൃഷി നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ കർഷകർ നടത്തിയ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടത്തിനു ചരിത്രവിജയം. 3 വിവാദ നിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 29ന് ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഇതിനുള്ള നടപടികളെടുക്കുമെന്നും ഉറപ്പു നൽകി. എന്നാൽ, നിയമങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി പിൻവലിക്കുംവരെ സമരം തുടരുമെന്നു കർഷക സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കി.

സിഖ് മതസ്ഥാപകൻ ഗുരു നാനാക്കിന്റെ ജയന്തി ദിനത്തിൽ രാവിലെ 9നു രാജ്യത്തെ ടിവിയിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. കർഷകരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനും വിളകൾക്കു കൂടുതൽ വിപണി കിട്ടാനുമാണ് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന നിലപാട് പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു.

വിളക്കിലെ പ്രകാശം പോലെ ഉദ്ദേശ്യം വ്യക്തമായിരുന്നെങ്കിലും ചില കർഷക സഹോദരങ്ങൾക്ക് അതു മനസ്സിലാകാതെ പോയി. വർഷങ്ങളായി രാജ്യത്തെ കർഷകരും വിദഗ്ധരും കർഷക സംഘടനകളും ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മുൻ സർക്കാരുകളും ഇതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നു. പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയ്ക്കും ബോധവൽക്കരണത്തിനും ശേഷമാണ് നിയമം നടപ്പാക്കിയതെന്നു പറഞ്ഞ മോദി, സമരം ചെയ്യുന്ന കർഷകർ വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചു.

∙ സഖ്യകക്ഷിയായ അകാലിദളിന്റെയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെയും ശക്തമായ എതിർപ്പു മറികടന്ന്, പാർലമെന്റിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാസാക്കിയ നിയമങ്ങളാണ് കർഷകർ ഒരു വർഷത്തോളമായി തുടരുന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത സഹന സമരത്തിന്റെ ഫലമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നത്. നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നതൊഴികെ, എന്തു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയാറാണെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിന്നിരുന്ന സർക്കാരിന് ഒടുവിൽ നിരുപാധികം മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

∙ പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും പ‍ടിഞ്ഞാറൻ യുപിയിലും കർഷകരോഷം നാൾക്കനാൾ വർധിച്ചുവന്നതാണു സർക്കാരിന്റെ മനംമാറ്റത്തിനു കാരണം. പഞ്ചാബിലും യുപിയിലും അടുത്തവർഷം ആദ്യം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നുവെന്നതും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി.

∙ സമരത്തിന് ആദ്യനാളുകളിൽ വിദേശ മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചതു രാജ്യാന്തര തലത്തിലും തിരിച്ചടിയായി.

∙ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സമരം അവർ ഏറ്റെടുക്കാൻ കർഷക സംഘടനകൾ അനുവദിച്ചില്ല. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ സർക്കാരിനെതിരായ ജനകീയ പോരാട്ടം വിജയിച്ചുവെന്നത് രാജ്യചരിത്രത്തിലെ അത്യപൂർവതയാണ്.

∙ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിനു മുൻപു തന്നെ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ച് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമാണ്.

താങ്ങുവില: സമിതി പോരാ, നിയമം വേണം

ചെലവില്ലാ കൃഷി (സീറോ ബജറ്റിങ് കൃഷി) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ മാറുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിളരീതി മാറ്റാനും മിനിമം താങ്ങുവില കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും സുതാര്യവുമാക്കാനും സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര –സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, കർഷകർ, കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞർ, കാർഷിക– സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ എന്നിവരുടെ പ്രതിനിധികൾ സമിതിയിലുണ്ടാകും. എന്നാൽ, താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമം പാസാക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം.

3 നിയമങ്ങൾ

കാർഷികോൽപന്ന-വ്യാപാര വാണിജ്യ നിയമം, കർഷക (ശാക്തീകരണ, സംരക്ഷണ) നിയമം, അവശ്യവസ്തു ഭേദഗതി നിയമം എന്നിവയാണ് പിൻവലിക്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയത് 2020 ജൂൺ അഞ്ചിന്; പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയത് 2020 സെപ്റ്റംബറിൽ. 2021 ജനുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു.

358 പോരാട്ടദിനങ്ങൾ

മഞ്ഞും വെയിലും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികളും പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകളും വകവയ്ക്കാതെ കഴിഞ്ഞവർഷം നവംബർ 26 മുതൽ ഡൽഹി അതിർത്തിയിൽ തുടരുന്ന സമരമാണ് ഇന്നലെ വിജയം കണ്ടത്.

719 രക്തസാക്ഷികൾ

സമരത്തിനിടെ മരിച്ചത് 719 കർഷകരെന്ന് കർഷക സംഘടനകൾ. കോവിഡ് ബാധിച്ചും തണുത്തുവിറച്ചും മരിച്ചവരും ജീവനൊടുക്കിയവരും ലഖിംപുർ ഖേരിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മകന്റെ വാഹനവ്യൂഹം ഇടിച്ചുകയറിയതിനെത്തുടർന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടവരും ഉൾപ്പെടെയാണിത്.

∙ ‘രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോടു മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. നിയമങ്ങൾ കർഷക ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു വിഭാഗം കർഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നതിനാൽ അവ പിൻവലിക്കുകയാണ്.’ – പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

∙ ‘വിളകൾക്കു താങ്ങുവില വേണമെന്ന ആവശ്യം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാണ്. താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമം പാർലമെന്റ് പാസാക്കുകയും വിവാദ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുംവരെ പ്രക്ഷോഭം തുടരും.’ – കർഷക നേതാവ് രാകേഷ് ടികായത്ത്

∙ ‘രാജ്യത്തെ അന്നദാതാക്കൾ സത്യഗ്രഹസമരത്തിലൂടെ അഹന്തയുടെ തല കുനിപ്പിച്ചു. ജയ് ഹിന്ദ്. ജയ് ഹിന്ദ് കാ കിസാൻ.’ – രാഹുൽ ഗാന്ധി

