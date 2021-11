മന്ത്രി മിശ്രയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കൂ: മോദിക്ക് കത്തയച്ച് പ്രിയങ്ക, വരുൺ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലഖിംപുർ ഖേരി കർഷക കൂട്ടക്കൊലക്കേസിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടു കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ബിജെപി എംപി വരുൺ ഗാന്ധിയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു കത്തയച്ചു. മിശ്രയെ പുറത്താക്കണമെന്നും ലക്നൗവിലെ ഡിജിപി കോൺഫറൻസിൽ മോദി അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം വേദി പങ്കിടരുതെന്നും പ്രിയങ്ക ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘‘കഴിഞ്ഞദിവസത്തെ വാക്കുകൾ സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ ലഖിംപുരിലെ ഇരകൾക്കു നീതി ഉറപ്പാക്കണം. അജയ് മിശ്രയ്ക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിടുന്നത്, പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ മരിച്ച എഴുനൂറിലേറെ കർഷകരെ അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാകും. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും മിശ്രയ്ക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ടു. പക്ഷേ, അങ്ങ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്’’– പ്രിയങ്ക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നു വരുൺ ഗാന്ധിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൃഷി നിയമങ്ങൾ നേരത്തേ പിൻവലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എഴുനൂറിലേറെ കർഷകരുടെ മരണം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകളാണ് ലഖിംപുരിലെ ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചത്.

സമരത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തു കർഷകർക്കെതിരെ എടുത്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കുകയും മരണമടഞ്ഞ കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും വേണമെന്ന് ഇരുവരും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു കോടി രൂപ വീതം നൽകണമെന്ന് വരുൺ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കിസാൻ വിജയ ദിനം ആചരിച്ച് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ വിവാദ കൃഷി നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കിസാൻ വിജയ ദിനം ആചരിച്ചു. സംസ്ഥാന, ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിജയ റാലികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ മരിച്ച കർഷകരുടെ വീടുകൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചു.

ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റവും അംഗീകരിക്കണം: രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തേക്കു ചൈനീസ് സേന കടന്നുകയറിയെന്ന യാഥാർഥ്യം അംഗീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയാറാവണമെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവാദ കൃഷി നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ തയാറായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അതിർത്തിയിലെ ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റം സംബന്ധിച്ച യാഥാർഥ്യവും സർക്കാർ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

