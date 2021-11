മുംബൈ ∙ മുസ്‍ലിം അല്ലെന്നും ദലിതനാണെന്നും ആവർത്തിക്കുന്ന എൻസിബി (നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ) മുംബൈ സോണൽ ഡയറക്ടർ സമീർ വാങ്കഡെയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ വിവാഹ ക്ഷണക്കത്ത് പുറത്ത്. മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി നവാബ് മാലിക്കിന്റെ മകൾ നിലോഫർ ഖാൻ മാലിക് പുറത്തുവിട്ട കത്ത് പ്രകാരം ആദ്യവിവാഹം മുസ്‌ലിം ആചാരപ്രകാരമായിരുന്നു. 2006 ഡിസംബർ ഏഴിനായിരുന്നു നിക്കാഹ്.

ദാവൂദിന്റെയും സഹീദയുടെയും മകനായ സമീറും ഡോ. ഷബാന ഖുറേഷിയും തമ്മിൽ വിവാഹിതരാകുന്നു എന്നാണു രേഖ. വാങ്കഡെ വ്യാജ ജാതിസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ദലിത് സംവരണ ക്വോട്ടയിൽ കേന്ദ്ര സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം.

English Summary: Sameer Wankhede's wedding card is now put out