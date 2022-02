ട്രെയിനിനടിയിൽ പെട്ട് പെൺകുട്ടി; ട്രെയിനിന് കീഴെ എത്തി രക്ഷിച്ചു – വിഡിയോ

ഭോപാൽ ∙ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിനു മുന്നിൽ പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനായി പാളത്തിലേക്കു ചാടിവീണ യുവാവ് 28 വാഗണുകൾ കടന്നുപോകും വരെ അവളെ പരുക്കുപറ്റാതെ സംരക്ഷിച്ചു.

ഓടിവരുന്ന ട്രെയിൻ കണ്ടു വിരണ്ടു പാളത്തിൽ വീണ പെൺകുട്ടിക്കു എണീക്കാനാവുന്നില്ലെന്നു കണ്ടാണ് തടിപ്പണിക്കാരനായ മുഹമ്മദ് മെഹ്ബൂബ് (37) മിന്നൽ പോലെ ചാടിവീണ് പെൺകുട്ടിയെ പാളത്തിനു നടുവിലേക്കു മാറ്റി, തലയുയർത്താൻ അനുവദിക്കാതെ ട്രെയിൻ പോകും വരെ സംരക്ഷിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 5 ന് നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വന്നതോടു കൂടിയാണ് മെഹ്ബൂബിന്റെ സാഹസികത പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്.

ബർഖേദിയിൽ രാത്രി 8 മണിക്കു പാളം കുറുകെ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി. പിതാവും സഹോദരനും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നിലായിരുന്നു. അയിഷ്ബാഗിലെ അശോക്‌വിഹാർ ബാങ്ക് കോളനിയിലെ മെഹ്ബൂബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആളുകൾ അഭിനന്ദനവുമായി പ്രവഹിക്കുകയാണ്.

