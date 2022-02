മത അവകാശങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ബാധകം: കർണാടക ഹൈക്കോടതി

ബെംഗളൂരു ∙ മതപരമായ അവകാശങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന ന്യായമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാണെന്നു കർണാടക ഹൈക്കോടതി. വിദ്യാർഥികൾ മതപരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചെത്തുന്നതു താൽക്കാലികമായി വിലക്കിയ ഇടക്കാല ഉത്തരവിലാണ് കോടതി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാക്കാൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്നലെയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. യൂണിഫോം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മതഭേദമെന്യേ എല്ലാവരും കാവി ഷാൾ, ശിരോവസ്ത്രം, ഹിജാബ്, മതപരമായ പതാക തുടങ്ങിയവ ധരിച്ച് ക്ലാസിൽ എത്തുന്നത് ഹർജികൾ തീർപ്പാക്കുംവരെ വിലക്കുകയാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 14ന് വാദം തുടരും.

‘നമ്മുടെ രാജ്യം പല സംസ്കാരങ്ങളും മതങ്ങളും ഭാഷകളുമുള്ളതാണ്. മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രം, ഏതെങ്കിലും മതത്തെ അതിന്റെ സ്വന്തമെന്ന് പറയുന്നില്ല. എല്ലാ പൗരൻമാർക്കും വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കാനും ആചരിക്കാനും അവകാശമുണ്ടെന്നതു ശരി. എന്നാൽ, ഈ അവകാശങ്ങൾക്ക്് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന ന്യായമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാണ്. ഭരണഘടനാപരമായ ഉറപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്മുറിയിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കുകയെന്നത് ഇസ്‌ലാം മതാചാരത്തിന്റെ അനുപേക്ഷണീയ ഘടകമോയെന്നത് ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മതത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും പേരിൽ പൊതുസമാധാനവും ശാന്തിയും തകർക്കുന്ന നടപടികൾ അനുവദിക്കാനാവില്ല. സമരം തുടരുന്നതിനെക്കാൾ ക്ലാസിലേക്കു മടങ്ങുന്നതാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ താൽപര്യത്തിനു നല്ലത്’– കോടതി പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ, കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ തുടങ്ങിയവർ ഹിജാബിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാൻ സമയമായെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ് പറഞ്ഞു. ബെംഗളൂരു അസിം പ്രേംജി സർവകലാശാലയിലെ ഏതാനും വിദ്യാർഥികളും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിലെ ഏതാനും അധ്യാപകരും ഹിജാബ് ധരിക്കാൻ വിദ്യാർഥിനികൾക്കുള്ള അവകാശത്തെ പിന്തുണച്ച് പ്രസ്താവനയിറക്കി.

English Summary: Hijab Row: Karnataka High Court Uploads Interim Order Banning Religious Dress In Colleges Where Uniform Is Prescribed