യുവതിയുടെ മൃതദേഹം മുൻ മന്ത്രിയുടെ കൃഷിഭൂമിയിൽ

ഉന്നാവ് (യുപി) ∙ രണ്ടു മാസം മുൻപ് കാണാതായ ദലിത് യുവതിയുടെ മൃതദേഹം സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി (എസ്പി) മുൻ മന്ത്രി ഫത്തേ ബഹാദൂറിന്റെ കൃഷി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. യുവതിയുടെ തിരോധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫത്തേ ബഹാദൂറിന്റെ മകൻ രജോൽ സിങ്ങിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

രജോലിനെ ചോദ്യംചെയ്തപ്പോൾ ലഭിച്ച വിവരം അനുസരിച്ചാണ് മൃതദേഹം വീണ്ടെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ എട്ടിനാണ് 22 വയസ്സുകാരിയെ കാണാതായത്. രജോൽ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നു കാണിച്ച് യുവതിയുടെ അമ്മ പിറ്റേന്നു പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടാകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം 24ന് അവർ എസ്പി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ വാഹനത്തിനു മുന്നിൽ ആത്മാഹുതിക്കു ശ്രമിച്ചതിനു ശേഷമാണ് രജോലിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

English Summary: Missing Dalit Woman's Body Found Buried Near former minister's UP Ashram