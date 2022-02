ബെംഗളൂരുവിലെ സ്കൂളിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം; ഹിജാബ് നീക്കാൻ ‌അധ്യാപിക പറഞ്ഞെന്ന് ആരോപണം

ബെംഗളൂരു ∙ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയോട് ഹിജാബ് ഒഴിവാക്കാൻ അധ്യാപിക ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ബെംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളിനു മുന്നിൽ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രതിഷേധിച്ചു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറും പൊലീസും എത്തിയാണ് അനുനയിപ്പിച്ചത്. ചന്ദ്രാ ലേഒൗട്ടിലെ വിദ്യാസാഗർ ഇംഗ്ലിഷ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലാണു സംഭവം. അധ്യാപികയെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.

അതിനിടെ, ഹിജാബ് വിവാദത്തിന്റെ പേരിൽ വിദേശത്തു നിന്നുൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ഭീഷണി ഫോൺകോളുകൾ വരുന്നതായി ഉഡുപ്പിയിലെ ബിജെപി എംഎൽഎ രഘുപതി ഭട്ട് പരാതിപ്പെട്ടു. ഹിജാബ് വിലക്ക് വിവാദമായ ഉഡുപ്പി ഗവ.വനിതാ പ്രീയൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് വികസന സമിതി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയാണ് ഭട്ട്.

ഹിജാബ് കേസിൽ ഹൈക്കോടതി വിശാല ബെഞ്ചിനു മുന്നിൽ നാളെ വാദം തുടരും. സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർണാടകയിലെ എല്ലാ പ്രീയൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജുകളുടെയും അവധി 15 വരെ നീട്ടി. 9, 10 ക്ലാസുകൾ നാളെ തുറക്കാനിരിക്കെ മൈസൂരുവിലെ സ്കൂളുകൾക്കു ചുറ്റും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിൽ നേരത്തേ തന്നെനിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

ഹിജാബ്: ഗൂഢാലോചനയെന്ന് ഗവർണർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിദ്യാർഥിനികൾ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം വിവാദമല്ല ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു. ഹിജാബ് ധരിക്കുകയെന്നതു താൽപര്യത്തിന്റെ വിഷയമല്ല. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർന്നാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുമോ, അച്ചടക്കവും ഡ്രസ് കോഡും പാലിക്കുമോയെന്നതാണു പ്രശ്നം. ഇസ്‌ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഹിജാബിനെ എതിർത്ത സംഭവങ്ങളുണ്ടെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവർണർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

