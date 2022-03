ഒന്നാം ക്ലാസ് പ്രവേശനം: 6 വയസ്സ് നിബന്ധന ഇല്ലെന്ന് സിബിഎസ്ഇ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഒന്നാം ക്ലാസ് പ്രവേശനത്തിന് 6 വയസ്സു തികയണമെന്ന പൊതുനിർദേശം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പ്രവേശന മാനദണ്ഡം അനുസരിക്കാനാണു നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.



അതേസമയം, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസിൽ ചേരാൻ കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി 6 വയസ്സായി നിശ്ചയിച്ചതിനെതിരെ ‘സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്’ എന്ന സംഘടന ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ ഭൂരിഭാഗവും സിബിഎസ്ഇക്കു കീഴിലുള്ള ഡൽഹിയിൽ നഴ്സറി പ്രവേശനത്തിനു 3 വയസ്സും ഒന്നാം ക്ലാസ് പ്രവേശനത്തിന് 5 വയസ്സും പൂർത്തിയാകണമെന്നാണു ചട്ടം. ഒരു മാസം വരെ ഇളവു നൽകാൻ സ്കൂളുകൾക്ക് അധികാരമുണ്ട്.

English Summary: 6 year old not mandatory for schooling CBSE