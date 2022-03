ബംഗാളിൽ പുലർച്ചെ 2ന് നിയമസഭ; പറ്റിപ്പോയെന്ന് സർക്കാർ, അയഞ്ഞ് ഗവർണർ

കൊൽക്കത്ത ∙ ബംഗാൾ നിയമസഭാ സമ്മേളനം പുലർച്ചെ 2 മണിക്ക് വിളിച്ചു ചേർക്കാമെന്ന തീരുമാനം ഗവർണർ ജഗദീപ് ധൻകർപിൻവലിച്ചു. പകരം 7ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് ചേരും. നിയമസഭ വിളിച്ചുചേർക്കാൻ ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിൽ അക്ഷരത്തെറ്റ് ഉണ്ടായതാണ് വിവാദ തീരുമാനത്തിനിടയാക്കിയത്.

2 പിഎം എന്നതിനു പകരം 2 എഎം എന്നാണ് മന്ത്രിസഭാ ശുപാർശയിലുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഗവർണർ അംഗീകരിച്ചതോടെ സർക്കാർ പുലിവാലു പിടിച്ചു. തിരുത്താൻ തയാറാകാതെ പുലർച്ചെ നിയമസഭ വിളിച്ചുചേർത്ത് ബംഗാൾ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് ഗവർണർ ട്വിറ്ററിലൂടെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു. അബദ്ധം സംഭവിച്ചതായും തിരുത്തണമെന്നും സർക്കാർ ഗവർണറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. തുടർന്ന് മന്ത്രിസഭ ചേർന്ന് പുതിയ ശുപാർശ നൽകി. അതോടെ വിവാദങ്ങൾക്ക് അവസാനമായത്.

English Summary: Bengal assembly session time changes from 2 am