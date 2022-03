മൃതദേഹത്തിനു പകരം 8 പേർക്ക് വരാം; എംഎൽഎയുടെ പ്രസ്താവന വിവാദം

ബെംഗളൂരു∙ യുക്രെയ്നിൽ മരിച്ച കർണാടക ഹാവേരിയിൽ നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥി നവീന്റെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒട്ടേറെ വിദ്യാർഥികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാമെന്ന് ബിജെപി എംഎൽഎ അരവിന്ദ് ബെല്ലാഡ് നടത്തിയ പ്രസ്താവന വിവാദമായി.

വിമാനത്തിൽ മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് 8 വിദ്യാർഥികൾക്ക് കയറാം. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിലും ശ്രമകരമാണ് മൃതദേഹം എത്തിക്കുന്നതെന്നും എംഎൽഎ വിശദീകരിച്ചു. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടെയും മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നടത്തിവരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: "Body Takes Up More Space In Flight": BJP MLA's Shocker On Killed Student