പുഷ്കർ സിങ് ധാമിയും പ്രമോദ് സാവന്തും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ പുഷ്കർ സിങ് ധാമിയും ഗോവയിൽ പ്രമോദ് സാവന്തും മുഖ്യമന്ത്രിമാരായി തുടരും. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗങ്ങളിലാണ് തീരുമാനമായത്. ധാമി നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ഗോവയിൽ പ്രമോദ് സാവന്തിനെ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കാൻ ഗവർണർ പി.എസ്.ശ്രീധരൻ പിള്ള ക്ഷണിച്ചു. നാളെ വൈകിട്ട് പനജി പ്രസാദ് മുഖർജി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കും.

ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ബിജെപിക്കു ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ഖാട്ടിമയിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയോടു തോറ്റിരുന്നു. 6 മാസത്തിനകം ധാമിക്ക് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചു ജയിക്കണം.

ഗോവയിലും നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് പ്രമോദ് സാവന്തിനെത്തന്നെ ചുമതലയേൽപിക്കാൻ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് വിട്ടു വന്ന വിശ്വജിത് റാണെയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു വിഭാഗം എംഎൽഎമാർ വാദിച്ചിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് മന്ത്രിസഭ 25ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ഇന്ന് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം ചേരും.

