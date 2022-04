ആര്യൻ ലഹരിക്കേസ്: സാക്ഷി മരിച്ചു; അന്വേഷണം

മുംബൈ ∙ നടൻ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യനെ ലഹരിക്കേസിൽ നിന്നു മോചിപ്പിക്കാൻ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് ആരോപിച്ച സാക്ഷി പ്രഭാകർ സെയിൽ (37) അന്തരിച്ചു. ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാൽ, വെളളിയാഴ്ച നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചെന്നും വീട്ടുകാർ ദുരൂഹത സംശയിക്കുന്നില്ലെന്നും സെയിലിന്റെ അഭിഭാഷകൻ തുഷാർ ഖണ്ഡാരെ അറിയിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചുതന്നതിനാൽ സംശയമില്ലെന്ന് സെയിലിന്റെ ഭാര്യ പൂജയും പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞവർഷം ഒക്ടോബർ 2ന് ആഡംബരക്കപ്പലിലെ റെയ്ഡിലാണ് ആര്യൻ ഖാനെയുൾപ്പെടെ എൻസിബി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. റെയ്ഡ് സമയത്ത് കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ‘സ്വകാര്യ ഡിറ്റക്ടീവ്’ കിരൺ ഗോസാവിയാണു മുഖ്യസാക്ഷി. എന്നാൽ, എൻസിബി–കിരൺ ബന്ധവും കപ്പലിൽ ഇയാളുടെ സാന്നിധ്യവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഗോസാവിയുടെ അംഗരക്ഷകനായിരുന്ന പ്രഭാകർ സെയിലും കേസിൽ സാക്ഷിയായി.

എന്നാൽ, ആര്യനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗോസാവിയും മറ്റൊരാളും ഫോണിൽ 25 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാട് ചർച്ച ചെയ്തതായും എൻസിബി സോണൽ ഡയറക്ടർ സമീർ വാങ്കഡെയ്ക്ക് 8 കോടി നൽകണമെന്നു പറയുന്നതു കേട്ടതായും സെയിൽ കോടതിയിൽ സത്യവാങ്‌മൂലം നൽകി. തുടർന്ന്, സെയിൽ കൂറുമാറിയതായി എൻസിബി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതിനിടെ, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിവിധ തൊഴിൽ തട്ടിപ്പു കേസുകളിൽ കിരൺ ഗോസാവി പ്രതിയാണെന്നു മുംബൈ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

ഷാറുഖിന്റെ മാനേജർ പൂജ ദ‌ദ്‌ലാനിയെ എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചമഞ്ഞു ഗോസാവി കണ്ടതിനുള്ള തെളിവ് ലഭിച്ചതായും അറിയിച്ചു. ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് വാങ്കഡെയെ ആര്യൻ കേസിൽ നിന്നു മാറ്റി. ഡൽഹി എൻസിബി സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സെയിലിന്റെ മരണം. 2 കുട്ടികളുണ്ട്. ഏറെക്കാലം ജോലി ഇല്ലാതെ ഇരുന്നതിനാൽ സെയിൽ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിലായിരുന്നെന്നും അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു.

