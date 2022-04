ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ‘ഒരവസരം തരൂ’; ഗുജറാത്തിൽ കേജരിവാളിന്റെ റോഡ് ഷോ

അഹമ്മദാബാദ് ∙ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ‘ഒരവസരം തരൂ’ എന്ന അഭ്യർഥനയുമായി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജരിവാളും പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനും ഗുജറാത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണ റോഡ് ഷോയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജന്മനാടായ ഗുജറാത്തിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതിക്കെല്ലാം ആം ആദ്മി പാർട്ടി (ആപ്) അറുതി വരുത്തുമെന്നു കേജ്‌രിവാൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഈ വർഷാവസാനമാണ് ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

അഹമ്മദാബാദിൽ ‘തിരംഗ് ഗൗരവ് യാത്ര’യിൽ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജരിവാളും.

‘തിരംഗ് ഗൗരവ് യാത്ര’ എന്ന 2 കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഷോയ്ക്ക് രഥമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഷോ തുടങ്ങും മുൻപ് മാനും കേജ്‍രിവാളും സബർമതി ആശ്രമം സന്ദർശിച്ച് മഹാത്മാ ഗാന്ധിക്ക് ആദരം അർപ്പിച്ചു. ത്രിവർണ പതാകയേന്തിയ വൻ ജനക്കൂട്ടം റോഡ് ഷോയ്ക്ക് എത്തിയിരുന്നു.

English Summary: ‘I know how to end corruption, give AAP a chance,’ says Arvind Kejriwal in Gujarat