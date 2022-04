ബിജെപി വിരുദ്ധ മുന്നണിയെ നയിക്കാനില്ല : ശരദ് പവാർ

മുംബൈ ∙ ബിജെപി വിരുദ്ധ മുന്നണിയെ നയിക്കാനോ, യുപിഎ അധ്യക്ഷനാകാനോ ഇല്ലെന്ന് എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ. ബിജെപിക്കെതിരായ ഒരു പോരാട്ടത്തിലും കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റി നിർത്താനാകില്ല. അധികാരമില്ലെങ്കിലും രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും വേരോട്ടമുളള കോൺഗ്രസിനെ ഒപ്പം കൂട്ടാതെ ബിജെപി വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾ പൂർണമാകില്ല. ബിജെപിക്കെതിരെ ശക്തമായ മുന്നണിയുണ്ടായാൽ സഹകരിക്കും. അതിലെ പാർട്ടികളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും മുന്നണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും മുന്നിലുണ്ടാകും–അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കശ്മീർ ഫയൽസ് എന്ന ചിത്രം പൂർണമായും വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതല്ല. ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയനേട്ടം കൊയ്യുകയുമാണു ചിലരുടെ ലക്ഷ്യം. 2002ലെ കലാപവേളയിൽ കശ്മീർ താഴ്‌വരയെക്കാൾ മോശം സ്ഥിതിയായിരുന്നു ഗുജറാത്തിൽ. അവിടെ ദുരിതമനുഭവിച്ചവരുടെ കഥ പറയാൻ ഒരു ബിജെപി നേതാവും മുന്നോട്ടു വന്നു കണ്ടില്ലെന്നും പവാർ പറഞ്ഞു.

