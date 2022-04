നിതീഷ് കുമാറിന്റെ യോഗവേദിക്കു സമീപം സ്ഫോടനം; ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ

പട്ന ∙ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പൊതുയോഗവേദിക്കു സമീപം നാടൻ ബോംബു സ്ഫോടനം. നളന്ദയിലെ ഗാന്ധി ഹൈസ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘ജനസഭ’ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കവേയാണ് വേദിയുടെ പിന്നിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടായത്.

സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്നു പരിഭ്രാന്തരായ ജനങ്ങൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ആളപായമില്ല. ബോംബ് എറിഞ്ഞ യുവാവിനെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളയാളാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

അടുത്തിടെ, ഭക്ത്യാർപുരിൽ പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ നിതീഷ് കുമാറിനെ ഒരാൾ പിന്നാലെയെത്തി അടിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷ കർശനമാക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്കും പൊലീസ് മേധാവികൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: Cracker-Like Explosion Near Bihar CM Nitish Kumar's 'Jansabha' in Nalanda; One Detained