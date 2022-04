റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് യൂറോപ്പ്: ജയശങ്കർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ റഷ്യയിൽ നിന്ന് അര ദിവസം യൂറോപ്പ് വാങ്ങുന്ന ഇന്ധനം പോലും ഇന്ത്യ ഒരു മാസം വാങ്ങുന്നില്ലെന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കർ. ടു പ്ലസ് ടു യോഗത്തിനു ശേഷം വാഷിങ്ടണിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോഴായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

യുഎസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ചു ചോദിച്ചത്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയോടല്ല, യൂറോപ്പിനോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന ജയശങ്കറിന്റെ ചുട്ട മറുപടി ട്വിറ്ററിൽ തരംഗമായി. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്, യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയ്ഡ് ജെ. ഓസ്റ്റിൻ എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: India's monthly purchase of Russian oil less than what Europe buys in one afternoon says S. Jaishankar