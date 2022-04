പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിൽ ബന്ധുക്കൾ വേണ്ട: മന്ത്രിമാരോട് യോഗി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഗെസ്റ്റ് ഹൗസുകളിൽ താമസിക്കണമെന്നും ബന്ധുക്കളെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിൽ നിയമിക്കരുതെന്നും മന്ത്രിമാർക്ക് യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നിർദേശം നൽകി. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഗെസ്റ്റ്ഹൗസുകളിൽ താമസിക്കണമെന്ന ഉത്തരവ് ബാധകമാണ്.



സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യസമയത്ത് ജോലിക്കെത്തണം. വൈകി എത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും. ഉച്ചഭക്ഷണ സമയം അരമണിക്കൂറിൽക്കൂടരുത്. മൂന്നു ദിവസത്തിൽക്കൂടുതൽ ഫയലുകൾ താമസിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല.

English Summary: Stay at guesthouses, don't appoint relatives as PAs: Yogi to ministers