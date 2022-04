ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗുജറാത്തിലെ സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ ജിഗ്‍നേഷ് മേവാനിയെ അർധരാത്രി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അസമിലേക്കു കൊണ്ടുപോയതിനെച്ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ വിവാദം. ഗാന്ധിജിയുടെ ഘാതകൻ നാഥുറാം ഗോഡ്സെയെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിനാണ് അസമിൽ നിന്നെത്തിയ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് ജിഗ്‌നേഷിന്റെ അനുയായികൾ പറഞ്ഞു.

ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11.30നാണു പാലംപുരിൽ നിന്ന് ജിഗ്‌നേഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് അഹമ്മദാബാദിലെത്തിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പുലർച്ചെ വിമാനത്തിൽ അസമിലെത്തിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 18നു കുറിച്ച ട്വീറ്റുകൾക്കെതിരെ അസമിലെ ബിജെപി നേതാവ് അരൂപ് കുമാർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റ്. ഗൂഢാലോചന, സമൂഹത്തിൽ സ്പർധ വളർത്തൽ, സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണു ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ട്വീറ്റുകൾ ട്വിറ്റർ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു.

ദലിത് നേതാവായ ജിഗ്‌നേഷ് 2017ൽ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയോടെയാണു ജയിച്ചത്. ഈ വർഷമവസാനം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുമെന്നാണു സൂചന. എതിർക്കുന്നവരെ ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മോദിക്ക് അടിച്ചമർത്താമെങ്കിലും സത്യത്തെ ഒരിക്കലും തടവിലാക്കാനാവില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

