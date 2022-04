വിലക്കയറ്റത്തെയും മറച്ച് ബുൾഡോസർ രാഷ്ട്രീയം; ഇടിച്ചുനിരത്തലുമായി മുന്നോട്ടെന്ന് ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോടതിയിലൂടെയല്ല, ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് നീതി നടപ്പാക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് നിതീഷ് കുമാറും കയറിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ചു, ‘ബുൾഡോസർ ബാബ’ എന്നു പേരു നേടി. വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ പ്രതികളെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകളും കടകളും തകർക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന് ‘ബുൾഡോസർ മാമ’ എന്നു പേരായി.

വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിലെ ജഹാംഗീർപുരിയിലുണ്ടായ നടപടിയെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ ‘വെറുപ്പിന്റെ ബുൾഡോസർ’ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രയോഗിച്ചത്. എന്നാൽ, മധ്യപ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസുകാർ, ബുൾഡോസർ പ്രയോഗത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കമൽ നാഥിനാണ്. ഭൂമി കയ്യേറ്റം തടയാൻ കമൽ നാഥാണ് ബുൾഡോസർ പ്രയോഗിച്ചതെന്നും യുപി, മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ഭോപ്പാൽ സൗത്തിൽനിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ: പി.സി.ശർമ്മ അടുത്തിടെ പറഞ്ഞത്.

കയ്യേറ്റങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ തക്കതായ ഉപകരണങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥകളുടെ പിൻബലം ആവശ്യപ്പെടാം. അതിനും മുൻകൂട്ടി നോട്ടിസ് നൽകുകയെന്നതുൾപ്പെടെ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ, വർഗീയ സംഘർഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതികളാകുന്നവരുടെ വീടുകളും കടകളും തകർക്കുന്നതിന് ഉത്തരവു നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് എന്തധികാരം എന്നതാണ് ചോദ്യമാണ് ശിവരാജ് സിങിന്റെയും നിതീഷ് കുമാറിന്റെയും നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന ചോദ്യം.

അടുത്തിടെ ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും വർഗീയ ലഹളയിലെ കുറ്റാരോപിതരുടെ വീടുകളും കടകളും ബുൾ‍ഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തിരുന്നു. കേസുകളിൽ പ്രതികളാകുന്നവരുടെ വീടുകൾ തർക്കാൻ സർക്കാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ, കോടതികൾ നോക്കുകുത്തികളാകുന്നുവെന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. ‘ഉടനടി നീതി’യെന്നത് ജനത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന കാരണമാണ് ബുൾഡോസർ പ്രയോഗത്തിനു താൽപര്യമെടുക്കുന്ന നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത്.

എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ വർഗീയ ലഹളകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ബുൾഡോസർ നടപടികളിൽ ബിജെപിയുടെ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ അജൻഡ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും, വിലക്കയറ്റംപോലെ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നു ശ്രദ്ധ മാറ്റാനുള്ള താൽപര്യവും അതിലുണ്ട്. ബിജെപി ഭരണത്തിലുള്ള ഗുജറാത്തിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ഈ വർഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട്. ഗുജറാത്തിൽ ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിലേക്കു കടന്നുകഴിഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽതന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ വേണമെന്നില്ല. പകരം, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദേശീയ ചർച്ചയാവുന്നതും വേർതിരിവുണ്ടാക്കുന്നതുമായ വിവാദങ്ങൾ ഉയർത്തുകയെന്നത് തന്ത്രമാണ്. കർണാടകയിൽ ഹിജാബ് വിഷയം സജീവമായത് ഉത്തർ പ്രദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രണ പരിധി കടന്നുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധനമന്ത്രി പരോക്ഷമായി സമ്മതിച്ചു. പെട്രോളിയും ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിലയാണ് പൊതുവിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. എന്നാൽ, ഗോതമ്പിന്റെ വില കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്. ഒപ്പം, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഉത്തർ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപാദനത്തിൽ 10–35% വരെ കുറവാണ് ഇത്തവണയുള്ളത്.

ജഹാംഗീർപുരി വിഷയത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടും ശ്രദ്ധേയമാണ്. വർഗീയ സംഘർഷത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്റിവാൾ അപലപിച്ചെങ്കിലും, പ്രശ്നമേഖല സന്ദർശിക്കാൻ പാർട്ടി നേതാക്കൾ താൽപര്യപ്പെട്ടില്ല. ഷഹീൻബാഗിലെ പൗരത്വ സമരവേദിയോടും അവർ ഈ അകലം പാലിച്ചിരുന്നു. ജഗാംഗീർപുരിയിലെ കല്ലേറു വിഷയത്തിൽ റോഹിൻഗ്യകളെയും ബംഗ്ളദേശികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയുടെ പ്രസ്താവന.

‘അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ’ തുരത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള നടപടികളിൽ പാർട്ടി പിന്നോട്ടുപോകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ഡൽഹി ബിജെപി നേതാക്കളുമായി നടന്ന ചർച്ചയിലുണ്ടായ ധാരണ. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ എത്ര കണ്ട് വിമർശിക്കുന്നുവോ അത്രയും തങ്ങൾക്കത് വോട്ടുപരമായി ഗുണകരമാകുമെന്നതാണ് ബിജെപിയുടെ വിലയിരുത്തൽ‍.

