നഗരങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി 24 X 7; ഡീസൽ ജനറേറ്റർ വഴിയുള്ള മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുക ലക്ഷ്യം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വൈദ്യുതിവിതരണക്കമ്പനികൾ 24 മണിക്കൂറും വൈദ്യുതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നു കേന്ദ്രം നിർദേശിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന ചട്ടഭേദഗതി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. ഇതനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ മിക്ക നഗരങ്ങളിലും കെഎസ്ഇബി 24 മണിക്കൂറും വൈദ്യുതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടി വരും.

അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കു ഡീസൽ ജനറേറ്ററുപയോഗിക്കുന്നവർ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ ഊർജ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറണം. മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഊർജം (ക്ലീൻ എനർജി) ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ഊന്നൽ. 2020 ലെ വൈദ്യുതി (ഉപഭോക്തൃ അവകാശം) ചട്ടത്തിലാണ് ഭേദഗതി വരുത്തി വിജ്ഞാപനമിറക്കിയത്. വൈദ്യുതി മുടങ്ങുമ്പോൾ ഡീസൽ ജനറേറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് വായുമലിനീകരണത്തിനു കാരണമാകുന്നതിനാൽ അവയുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ ചട്ട േഭദഗതി.

നിർമാണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക വൈദ്യുതി കണക്‌ഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നൽകണം. താമസമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഡീസൽ ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണിത്. പ്രീപെയ്ഡ് മീറ്ററുകൾ വഴി മാത്രമേ ഇത്തരം കണക്‌ഷനുകൾ നൽകാവൂ.

മുടക്കം തടയാൻ സൂചിക

നഗരങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി മുടക്കം മനസ്സിലാക്കാൻ സംസ്ഥാന റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ പ്രത്യേക സൂചികകൾ തയാറാക്കണം. ശരാശരി വൈദ്യുതി മുടക്കത്തിന്റെ തോത് മനസ്സിലാക്കാൻ സിസ്റ്റം ആവറേജ് ഇന്ററപ്ഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡക്സ് (എസ്എഐഎഫ്ഐ), വൈദ്യുതി മുടക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കണക്കാക്കാൻ സിസ്റ്റം ആവറേജ് ഇന്ററപ്ഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻഡക്സ് (എസ്എഐഡിഐ) എന്നിവയുണ്ടാകണം. ഇത് ഓൺലൈനായി വിശകലനം ചെയ്യണം.

