ന്യൂഡൽഹി ∙ ഫോൺ സംഭാഷണം റിക്കോർഡ് ചെയ്യാനായി പ്ലേസ്റ്റോറിൽ നിന്നും മറ്റും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന തേഡ് പാർട്ടി മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ മേയ് 11 മുതൽ ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഫോണുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല. സ്വകാര്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ഗൂഗിളിന്റെ ഈ നടപടി.

ഷവോമി, സാംസങ്, ഒപ്പോ, വിവോ, റിയൽമി, വൺ പ്ലസ്, പോകോ തുടങ്ങിയവയുടെ പല ഫോണുകളിലും ആപ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ കോൾ റിക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സംവിധാനമുണ്ട് (ഇൻ–ബിൽറ്റ്). ഇത് തുടരും.

