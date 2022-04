പ്രശാന്ത് കിഷോർ പറയുന്നു: ‘അവതരണം 9 മണിക്കൂർ; മൊത്തം കണ്ടത് സോണിയ മാത്രം’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട തന്ത്രങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് 9 മണിക്കൂർ അവതരണമാണു താൻ കോൺഗ്രസ് േനതൃത്വത്തിനു മുന്നിൽ നടത്തിയതെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി മാത്രമാണ് അതു പൂർണമായി കണ്ടതെന്നും പ്രശാന്ത് കിഷോർ. നേതൃത്വവുമായി 3 തവണ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സന്നിഹിതനായിരുന്നു. രാഹുൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ തന്റെ നിർദേശങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തുവെന്നും പ്രശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി. സോണിയ വിളിച്ചാൽ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ തയാറാണെന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹം നൽകി.

പാർട്ടിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സോണിയ രൂപീകരിച്ച ഉന്നതാധികാരസമിതിയിലെ അംഗം മാത്രമായി തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനമാണു കോൺഗ്രസുമായി വഴിപിരിയാൻ പ്രശാന്തിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണു സൂചന. നിർണായക തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള പദവി ആണു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

English Summary: Prashant Kishor about his presentaion to prepare congress party for 2024 loksabha election