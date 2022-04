തമിഴ്നാട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചാൻസലറായി സിദ്ധ സർവകലാശാല

ചെന്നൈ ∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിനു നൽകുന്ന 2 ബില്ലുകൾ പാസാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഗവർണർക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ അടുത്തനീക്കം. മുഖ്യമന്ത്രി ചാൻസലറായി സിദ്ധ സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കി. ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രോ ചാൻസലർ പദവിയും വഹിക്കും. വിദഗ്ധസമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പാനലിൽ നിന്ന് ചാൻസലറാണു വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കുക.

പുതിയ സർവകലാശാലയ്ക്ക് 'തമിഴ്‌നാട് സിദ്ധ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി' എന്ന് പേരിടുമെന്നും ആസ്ഥാനം ചെന്നൈ കോർപറേഷൻ ആയിരിക്കുമെന്നും ബില്ലിൽ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ, ഹോമിയോപ്പതി എന്നിവയിൽ ഗവേഷണത്തിന് ഉതകുന്ന കോഴ്സുകൾ ഒരുക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം.

English Summary: University in tamilnadu with chief minister as chancellor