ചൈന അനുമതി നൽകി; ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചൈനയിൽ പഠിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്കു നിബന്ധനകളോടെ തിരികെ എത്താൻ ചൈന അനുവാദം നൽകി. ഇന്ത്യ നൽകുന്ന പട്ടിക പ്രകാരമായിരിക്കും പ്രവേശനം. ഇതിനായി ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ മേയ് 8ന് അകം വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഈ പട്ടിക ചൈനീസ് അധികൃതർ പരിശോധിച്ച് അർഹരായവർക്കു പ്രവേശന അനുമതി നൽകും. ചൈനയിൽ ഇപ്പോഴും കോവിഡ് പടരുന്ന സാഹചര്യമായതിനാൽ വിശദ പരിശോധനകൾക്കു ശേഷം അത്യാവശ്യമുള്ളവരെ മാത്രമേ തിരികെച്ചെല്ലാൻ അനുവദിക്കൂവെന്നാണു സൂചന. അനുമതി കിട്ടുന്ന വിദ്യാർഥികൾ അവിടത്തെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുകയും അതിന്റെ ചെലവു സ്വയം വഹിക്കുകയും വേണം. ഏകദേശം 23,000 ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ ചൈനയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു കണക്കുകൾ. ഭൂരിഭാഗവും മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളാണ്. ഇവർക്കു ക്ലിനിക്കൽ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. വിദ്യാർഥികൾക്കു വിവരങ്ങൾ നൽകാനുള്ള ലിങ്ക് : https://forms.gle/MJmgByc7BrJj9MPv7

English Summary: China to permit 'some' Indian students to return