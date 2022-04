പെൺകുഞ്ഞിനെ വിറ്റ അമ്മയും 1.40 ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങിയ ദമ്പതികളും പിടിയിൽ

ചെന്നൈ ∙ 5 മാസം പ്രായമുള്ള മകളെ വിറ്റ തിരുനെൽവേലി സ്വദേശിനിയും ഇടനിലക്കാരനും 1.40 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിയ കോട്ടയത്തെ തമിഴ് ദമ്പതികളും പിടിയിലായി. കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ സെൽവി, ഇടനിലക്കാരൻ മാരിയപ്പൻ, കോട്ടയം ആർപ്പൂക്കരയിൽ 10 വർഷമായി താമസിക്കുന്ന തിരുനെൽവേലി സ്വദേശികളായ ദമ്പതികൾ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ അർജുൻ ഒളിവിലാണ്. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ശിശു സംരക്ഷണ വകുപ്പു ജീവനക്കാരും പൊലീസും ഇടപെട്ടാണു കുഞ്ഞിനെ വീണ്ടെടുത്തത്.

സെൽവിയുടെ ആദ്യ വിവാഹത്തിൽ 19, 4 വയസ്സുള്ള 2 പെൺമക്കളുണ്ട്. അർജുനുമായുള്ള രണ്ടാം വിവാഹത്തിൽ വീണ്ടും പെൺകുഞ്ഞു പിറന്നതോടെയാണു വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണു മൊഴി. ആർപ്പൂക്കരയിൽ നവജാത ശിശുക്കളുടെയും ഗർഭിണികളുടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകരാണ് സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അധികൃതരെ അറിയിച്ചത്. തിരുനെൽവേലി പൊലീസ് കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുത്തു.

English Summary: Four including mother held for selling 5 month old child