സ്വന്തം പാർട്ടിയുമായി പ്രശാന്ത് കിഷോർ; എഎപി മാതൃകയിലെന്ന് സൂചന, പ്രഖ്യാപനം നാളെ

പട്ന ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ‘ജൻ സുരാജ്’ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ മാതൃകയിലാകുമെന്നു സൂചന. സ്വദേശമായ ബിഹാറിലാകും രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണമെന്നു പ്രശാന്ത് കിഷോർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞനെന്ന നിലയിലെ യാത്രയ്ക്കു ശേഷം ജനങ്ങളെന്ന യഥാർഥ യജമാനരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള സമയമായെന്ന് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

കോൺഗ്രസിൽ ചേരാനുള്ള ക്ഷണം നിരസിച്ച് ഒരാഴ്ച തികയും മുൻപാണ് പ്രശാന്ത് നിർണായക രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്. മുൻപ് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജെഡിയുവിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു.

ബിഹാറിലെ ജാതി സമവാക്യങ്ങൾ മറികടന്നു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്നാണു രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ. പ്രശാന്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചലനമൊന്നും സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്നു ബിജെപി നേതാവ് സുശീൽ കുമാർ മോദി പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Prashant Kishor to embark on 'Jan Suraj' campaign in Bihar