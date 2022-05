സിദ്ദുവിനെതിരെ നടപടി: കോൺഗ്രസ് യോഗം ഇന്ന്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ പഞ്ചാബ് പിസിസി മുൻ പ്രസിഡന്റ് നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിനെതിരെയുള്ള നടപടി കോൺഗ്രസ് അച്ചടക്ക സമിതി നാളെ ചർച്ച ചെയ്യും. സിദ്ദുവിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചാബിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ഭാരവാഹി ഹരീഷ് ചൗധരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോണിയ ഗാന്ധിക്കു കത്തയച്ചിരുന്നു. കാലം എല്ലാറ്റിനും മറുപടി നൽകുമെന്ന് സിദ്ദു ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Congress to decide on disciplinary action against Navjot Singh Sidhu