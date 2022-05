ഉപഗ്രഹ സഹായത്തോടെ ടോൾ ഉടനില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ ടോൾ ഈടാക്കാൻ ഉപഗ്രഹ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുവരികയാണെന്നും ഉടൻ നടപ്പാക്കാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തിന് ഉപഗ്രഹ സംവിധാനമുപയോഗിച്ചു ടോൾ വാങ്ങുന്ന പദ്ധതി വൈകാതെ വ്യാപകമാക്കുമെന്നു റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

നിലവിൽ മിക്ക എക്സ്പ്രസ്‌വേകളിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തിനു മാത്രമാണു ടോൾ വാങ്ങുന്നത്. പ്രവേശന പോയിന്റുകളിലും എക്സിറ്റുകളിലും ടോൾ ബൂത്ത് വച്ചാണിതു ചെയ്യുന്നത്. യൂറോപ്യൻ മാതൃകയിൽ ഉപഗ്രഹ സഹായത്തോടെ ടോൾ ഈടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തണം. രാജ്യത്ത് 97% വാഹനങ്ങളിലും ഫാസ്ടാഗ് ഉണ്ടെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

