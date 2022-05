2500 കോടി നൽകിയാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം: എംഎൽഎ

ബെംഗളൂരു∙ ഡൽഹിയിൽ ഉന്നത നേതാക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ചിലർ 2500 കോടി രൂപയ്ക്ക് തനിക്ക് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്ന് ബിജെപി എംഎൽഎ ബസനഗൗഡ പാട്ടീൽ യത്‌നൽ ആരോപിച്ചു. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി നഡ്ഡയും കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും നിരസിച്ചെന്നും എംഎൽഎ അവകാശപ്പെട്ടു.

‘രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഇത്തരം കള്ളന്മാരുടെ വലയിൽ വീഴരുത്. നഡ്ഡയെ കാണാം, സോണിയ ഗാന്ധിയെ കാണാം എന്നെല്ലാം ഈ ഇടനിലക്കാർ പറയും. 2500 കോടി വേണമെന്നു പറഞ്ഞവരോട് അത് എത്രയാണെന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്നു മറുചോദ്യം ചോദിച്ചാണു ഞാൻ മടക്കിയത്. എന്നാൽ, ചിലർ ഇവർക്കു കോടികൾ നൽകാറുമുണ്ട്,’ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂടിയായ യത്നൽ പറഞ്ഞു.

പണം വാങ്ങിയിട്ടാണോ ബസവരാജ് ബൊമ്മയെ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയതെന്നു വ്യക്തമാക്കണമെന്നും യത്നലിന്റെ ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കരാറുകൾക്ക് 40% കമ്മിഷൻ, എസ്ഐ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ആരോപണങ്ങൾക്കു പിന്നാലെയാണു കോഴവിവാദവും ബൊമ്മെ സർക്കാരിനു തലവേദനയാകുന്നത്.

