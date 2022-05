സുപ്രീം കോടതിയിൽ പുതിയ 2 ജഡ്ജിമാർ; ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുധാൻഷു ധൂളിയ, ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജെ.ബി.പർദിവാല എന്നിവരെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരാക്കാനുള്ള കൊളീജിയം ശുപാർശ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. ഇവർ ചുമതലയേൽക്കുന്നതോടെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ആകെ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം 34 ആകും. ഇനി ഒഴിവുകളില്ല.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള അഞ്ചംഗ കൊളീജിയമാണ് ഇരുവരുടെയും പേരുകൾ ശുപാർശ ചെയ്തത്. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അംഗീകാരവും ലഭിച്ചു. അടുത്തയാഴ്ച ഇരുവരും ചുമതലയേൽക്കും.

ശേഷിക്കുന്ന സർവീസും സീനിയോറിറ്റിയും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് പർദിവാലയ്ക്ക് 2 വർഷത്തോളം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിൽ അവസരം ലഭിക്കാം. ജസ്റ്റിസ് ധൂളിയയ്ക്ക് ജഡ്ജിയായി 3 വർഷം ലഭിക്കും.

ജഡ്ജിമാരായ വിനീത് സരൻ, എൽ.നാഗേശ്വർ റാവു, എ.എം.ഖാൻവിൽക്കർ എന്നിവർ അടുത്ത 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ വിരമിക്കും. ഓഗസ്റ്റിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണയും വിരമിക്കും.

