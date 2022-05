തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് പ്രത്യേക സമിതി

ഉദയ്പുർ∙ ഭാവി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്കും പ്രചാരണത്തിനും മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനു രൂപം നൽകിയതിലൂടെ പാർട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൗത്യത്തിന് ഇനി പുതിയ മുഖം. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾ മുൻപ് തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്ന പതിവിനു പകരം, വർഷം മുഴുവൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു സജ്ജമായ സംവിധാനം ഒരുക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ മേധാവിയായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വന്നേക്കുമെന്ന സൂചന ശക്തമാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ, യുപി വിട്ട് ദേശീയ റോളിലേക്കുള്ള പ്രിയങ്കയുടെ കടന്നുവരവിനും അതു വഴിയൊരുക്കും.

അടുത്തിടെ കോൺഗ്രസുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ മുന്നോട്ടുവച്ച ആശയമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള പ്രത്യേക സമിതി.

ഇതിനു പുറമേ, 3 പുതിയ വിഭാഗങ്ങൾ കൂടി രൂപീകരിക്കാനും ശിബിരം തീരുമാനിച്ചു. സംഘടനാ ഭാരവാഹികളുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്താനുള്ള മേൽനോട്ട സമിതിയാണ് അതിലൊന്ന്. ജനങ്ങളുടെ ‘പൾസറിയാൻ’ അവർക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിനും (പബ്ലിക് ഇൻസൈറ്റ്) രൂപം നൽകും. പാർട്ടിയുടെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്കു ഫലപ്രദമായി എത്തിക്കാൻ മാധ്യമ വിഭാഗം ഉടച്ചുവാർത്ത് പ്രത്യേക കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് വിഭാഗത്തിനും രൂപം നൽകും. രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റിനു മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ രൂപീകരിക്കുന്ന ഉപദേശക സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളെ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കും.

പാർട്ടിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും പഠിപ്പിക്കാൻ ദേശീയതലത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന പരിശീലന കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. ബിജെപിയുടെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരായ ജൻ ജാഗരൺ അഭിയാൻ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനു ജൂൺ 15നു തുടക്കമിടും.

മറ്റു പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ:

∙ ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി, ഒരു പദവിയിൽ തുടർച്ചയായി പരമാവധി 5 വർഷ കാലാവധി എന്നിവ നടപ്പാക്കും. വീണ്ടും ഭാരവാഹി ആകണമെങ്കിൽ 3 വർഷം കഴിയണം.

∙ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥാനാർഥി; 5 വർഷം പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തനപരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽനിന്നു രണ്ടാമതൊരാൾക്കു പദവി അനുവദിക്കാമെന്ന ഇളവുണ്ട്.

∙ പാർട്ടി പദവികളിൽ അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ദലിത്, പിന്നാക്ക, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക്.

∙ കേരളത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി.

∙ സംഘടനാതലത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങൾക്കു മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ആഭ്യന്തര പരിഷ്കാര സമിതി.

∙ ജാതി സെൻസസ് നടത്തുന്നതിനു പിന്തുണ.

English Summary: Priyanka Gandhi to lead election campaign in congress