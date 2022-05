ബംഗാളിലെ കുടിലുകൾ ബിഹാർ പൊലീസ് പൊളിച്ചു; വിവാദം

മാൾഡ ∙ ബംഗാളിലെ മാൾഡ ജില്ലയിൽ അതിർത്തി കടന്നുകയറിയ ബിഹാർ പൊലീസ് കുടിലുകൾ പൊളിച്ചത് വിവാദമായി. വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ മർദിക്കുകയും ബുൾഡോസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 9 കുടിലുകൾ പൊളിക്കുകയും ചെയ്തു. സദിൽചക് പഞ്ചായത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് മാൾഡ കലക്ടർ രാജർഷി മിത്ര പറഞ്ഞു. അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കത്തഹാർ ജില്ലയുടെ ഭരണകൂടവുമായി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തതായും കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Bihar Police accused of demolishing nine huts in Bengal's Malda district