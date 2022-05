ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദ്: ജില്ലാ കോടതി ഇന്ന് വാദം കേൾക്കും

വാരാണസി ∙ ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് ഒരു വിഭാഗം നൽകിയ ഹർജിയും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും പരിഗണിച്ച ജില്ലാ കോടതി ഇന്ന് രണ്ടിന് വാദം കേൾക്കും. ആദ്യം കേൾക്കണമെന്ന് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യം കോടതി ഇന്നേ തീരുമാനിക്കൂ. ജില്ലാ ജഡ്ജി എ.കെ. വിശ്വേഷ് ആണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്.

സുപ്രീം കോടതിയാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം കേസ് ജില്ലാ കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടത്. കേസിലെ സങ്കീർണതയും വൈകാരികതയും കാരണം ജുഡീഷ്യൽ സർവീസിൽ 25–30 വർഷം പരിചയമുള്ള മുതിർന്ന ന്യായാധിപൻ വാദം കേൾക്കുന്നതാകും ഉചിതമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സീനിയർ ഡിവിഷൻ സിവിൽ ജഡ്ജി ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഈ കേസ് കേട്ടത്. സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഹർജി ജൂലൈ രണ്ടാം വാരത്തിലേ പരിഗണിക്കൂ.

കോടതി ഏർപ്പെടുത്തിയ കമ്മിഷൻ ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ ആ റിപ്പോർട്ട് ആദ്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഹിന്ദു വിഭാഗം ഹർജിക്കാർക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ മദൻ മോഹൻ യാദവ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, തൽസ്ഥിതി തുടരണമെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശം ആദ്യം പരിഗണിക്കണമെന്നും ഹർജി നിലനിൽക്കാത്തതിനാൽ തള്ളണമെന്നും ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റിക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ മുഹമ്മദ് തൗഹിദ് ഖാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പള്ളി സമുച്ചയത്തിൽ ശിവലിംഗം കണ്ടെത്തിയെന്നും അതിനാൽ പതിവു പൂജ നടത്താൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി ഡോ. കുൽപതി തിവാരി ഇന്നലെ പുതിയ ഹർജി നൽകി. കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തോടു ചേർന്നാണ് ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദ്.

